Secondo quanto riportato dall’ HollywoodReporter sarebbe entrato a far parte del cast di, commedia per famiglie che verrà diretta da(Paddington, Paddington 2).

Nell’opera Reynolds vestirà i panni di un padre che affronta le sfide quotidiane legate alla famiglia e al crescere i figli, cosa resa ancor più ardua da un’invasione di mostri.

Il film sarà basato su un racconto scritto da Simon Rich e pubblicato sul New Yorker.

Reynolds produrrà anche il progetto con George Dewey attraverso la Maximum Effort. Tra i produttori figureranno anche Phil Lord e Chris Miller e Aditya Sood e lo stesso Simon Rich. Sara Scott supervisionerà il lungometraggio per la Universal Pictures.

Prossimamente vedremo Reynolds in Free Guy – Eroe per Gioco, commedia diretta da Shawn Levy, in Red Notice al fianco di Dwayne Johnson, in Clue e in The Hitman’s Wife’s Bodyguard, sequel di Come ti Ammazzo il Bodyguard.

Tra i lavori cinematografici di Paul King ricordiamo Bunny and the Bull e i due film dedicati all’orsetto Paddington.

