È tutto vero: dopo le voci di corridoio , la Lionsgate ha confermato di aver messo in sviluppo il sequel di, il cult del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato dal compiantoe da

La pellicola originale a fronte di un costo di soli 6 milioni di dollari riuscì a generare un giro d’affari da 213,95 milioni, senza contare il successo in home video e anche agli Oscar, durante i quali (I’ve Had) The Time of My Life vinse come miglior canzone.

La conferma è arrivata da John Feltheimer durante una riunione con gli azionisti nel corso della quale l’amministratore delegato della Lionsgate ha definito la notizia “uno dei segreti peggio custoditi di Hollywood”.

Ha poi aggiunto:

Sarà esattamente il film romantico e nostalgico che i fan del film attendevano e con tutti gli elementi che l’hanno reso il titolo di maggiore successo della nostra compagnia.

La storia sarà ambientata negli anni ’90, quindi circa 30 anni dopo rispetto agli eventi raccontati dal primo film, ambientato nel 1963, e avrà per protagonista l’attrice del film originale Jennifer Grey.

La sceneggiatura sarà firmata da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, autori di “A un metro da te” e “La Llorona – Le lacrime del male“. Uscito nel 1987, il film originale con Patrick Swayze e Jennifer Grey si rivelò un grandissimo successo in tutto il mondo, diventando un vero e proprio cult.

