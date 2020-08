Il remake live action diarrivato al cinema nel 2017 per la regia di Bill Condon ha incassato la bellezza di un miliardo e duecentosessantatre milioni di dollari al box office globale.

E di tutta questa cornucopia i registi del classico Disney originale, Kirk Wise e Gary Trousdale, non hanno visto neanche un dollaro.

I due ne hanno parlato insieme a Collider in un’intervista durante la quale hanno spiegato anche di non apprezzare particolarmente i remake live action proposti dalla Casa di Topolino nelle sale.

Wise: provo delle emozioni contrastanti sui remake in live action. Da una parte è fantastico essere stati coinvolti in film che hanno avuto una longevità così duratura da generare un livello di affetto enorme nel pubblico, tanto che tutti sono pronti ad andare a vederne una nuova versione. Ma penso anche che… insomma, guardatevi quello vecchio. Trousdale: la mia opinione completamente oggettiva e non edulcorata è che i film d’animazione sono comunque migliori. Wise: non sei il solo a pensarla così.

I due raccontano poi di come hanno scoperto di aver ricevuto dei crediti produttivi per il live action, crediti che non si sono però tradotti in compenso economico (per via di arcani cavilli collegati ai regolamenti delle differenti unioni sindacali che regolano i film d’animazione da quelli live action a Hollywood è, sostanzialmente, la prassi ndr.):

Trousdale: non ho ricevuto neanche un centesimo dal nuovo La Bella e la Bestia. Nessun beneficio finanziario. Anzi, sono rimasto alquanto spiazzato dal credito. Wise: anche io! Grazie! Trousdale: fui invitato alla premiere presso il cinema El Capitan cosa che già di per sé è stata alquanto sorprendente. So che è stato Don Hahn a spingere affinché il tutto si concretizzasse e m’invitassero. Ero lì con la mia compagna, appare il mio nome e “Porca miseria, eccomi!”. Anche questa magia è avvenuta grazie a Don.

