Alla fine, malgrado il Coronavirus,, il film di Christopher Nolan con John David Washington e Robert Pattinson, arriverà nei cinema di ben 7o mercati alla fine di agosto e poi, il 4 settembre, esordirà anche negli Stati Uniti e in Cina, la nazione da dove ha avuto inizio la pandemia.

Il protagonista di Tenet, il già citato John David Washington, ha toccato la questione dei continui rimandi dell’uscita del lungometraggio in una nuova intervista in cui ammette:

Sono un essere umano anche io. Ho messo davvero tutto in questo film. Pensi che sia lì lì per uscire e poi viene rimandato di continuo. Una cosa che può essere disarmante. Ma è come un figlio. Un figlio che vuoi mandare nella scuola migliore che ci sia anche se magari devi aspettare un semestre.

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.