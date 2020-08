Come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa , il 19 agosto Arcadia Cinema riaprirà finalmente i battenti, e oggi possiamo confermarvi che lo farà insieme a noi, celebrando i 10 anni dall’uscita didi Christopher Nolan con una grande proiezione in Sala Energia!

Noi di BadTaste siamo media partner di Arcadia, e ci teniamo moltissimo a promuovere il ritorno in sala in sicurezza. Lo spettacolo che introdurremo, dopo il quale si terranno come da tradizione le interviste con il pubblico, sarà quello delle ore 21:00 del 19 agosto. Prima di Inception verranno proposti alcuni contenuti esclusivi, tra cui un’introduzione del regista Christopher Nolan e un dietro le quinte di 10 minuti di Tenet.

Il cinema ha annunciato, per il 19 agosto, le proiezioni anche di Onward – Oltre la magia e Volevo nascondermi. Inoltre ha fissato la proiezione di 2001: Odissea nello spazio e di Interstellar in pellicola 70mm in Sala Energia per il 22 e il 23 agosto, con spettacoli alle 17:30 e 21:00 (potete prenotare 2001 in questa pagina, e Interstellar in questa pagina).

Infine, nei prossimi giorni apriranno le prevendite per Tenet: il film di Christopher Nolan arriverà al cinema mercoledì 26 agosto, e Arcadia lo proporrà in pellicola 70mm in Sala Energia a Melzo (anche in lingua originale sottotitolata), e in versione digitale standard (anche in lingua originale sottotitolata) a Melzo, Erbusco e Bellinzago Lombardo.

Nei prossimi giorni vi annunceremo l’apertura delle prevendite, ovviamente noi di BadTaste organizzeremo con Arcadia una grande serata per la prima proiezione del film in Sala Energia. Continuate a seguirci!

Attenzione: Arcadia comunica che chi utilizzava l’app per prenotare i biglietti cinematografici è invitato a scaricare la nuova versione aggiornata: