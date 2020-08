Se c’è un regista che tiene alla riservatezza è, ma in un lungo articolo pubblicato su The Irish Times il protagonista diRobert Pattinson ammette di non essere riuscito a fargli credere a una bugia che aveva dovuto raccontare per partecipare all’audizione di

Pattinson è entrato nel cast del blockbuster di Matt Reeves alla fine di maggio dell’anno scorso, quando sono iniziate le riprese di Tenet:

Fa ridere, perché Chris è così riservato riguardo a qualsiasi cosa faccia nei suoi film. E poi sono stato io quello che ha dovuto mantenere il massimo riserbo per l’audizione di Batman. Dovetti dire una bugia per andare a un’audizione per il film, e gli dissi che avevo un’emergenza famigliare. Non appena dissi “è un’emergenza famigliare”, lui esclamò: “Stai andando all’audizione di Batman, non è vero?”

Pattinson era in lizza per interpretare il Cavaliere Oscuro dopo l’abbandono di Ben Affleck, e la Warner Bros stava decidendo tra lui, Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer e Nicholas Hoult (quest’ultimo pare fosse il più papabile insieme a Pattinson). Il casting venne annunciato il 31 maggio, ma trapelò un paio di settimane prima, cosa che fece infuriare l’attore.

A quanto pare la preparazione fisica alla quale si è dovuto sottoporre per interpretare Bruce Wayne è stata utile anche per le riprese di Tenet:

Quando corro sullo schermo, nel film, sono solitamente al fianco di John David Washington, che è un ex giocatore dell’NFL, quindi è una lotta decisamente impari. L’allenamento massimo che faccio abitualmente è una passeggiata. John David riesce a correre tutto il giorno. Per fortuna ero abbastanza allenato, ma i primi giorni non riuscivo veramente a camminare dopo le riprese!