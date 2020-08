è tornato a parlare nel corso di un’intervista recente di, ammettendo che la speranza è di riuscire a finire il film in tempo per

Il film è già stato rimandato per una serie di problemi produttivi da novembre 2020 a novembre 2021, poi l’inizio delle riprese è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. L’auspicio è quindi di tornare quanto prima sul set:

Posso solo dire che ho letto lo script e che sono super emozionato di iniziare. Dovremmo ripartire alla fine dell’estate. Ho le dita incrociate nella speranza di rispettare il programma, cosa che ci darà abbastanza tempo per uscire nella data inizialmente fissata.

Con Lauren Francesca l’attore ha poi parlato ancora una volta della perdita di peso:

All’inizio pesavo 122 kg, è stato il massimo che ho raggiunto ed è stato documentato dal primo film di Animali Fantastici. Non sono mai stato tanto grasso. Poi ho cominciato a perdere peso e con il secondo Animali Fantastici pesavo già una decina di kg in meno. Poi nel corso dei due anni successivi ho perso in totale 45 kg. Adesso peso 88 kg, quindi ne ho persi 34 in tutto, che è folle.

L’attore ha semplicemente iniziato a seguire uno stile di vita più salutare rinunciando a bibite gasate, pane e latticini.

Sono passato da 122 kg a 72kg e la gente mi chiedeva: “Stai morendo?”. Io rispondevo: “No, seguo uno stile di vita salutare e probabilmente non sono mai stato tanto in salute in vita mia”. E quindi dicevano: “Allora stai benissimo”. Non mi piace che la gente pensi che sto per morire. Ho ripreso qualche chilo in modo che nessuno si preoccupi.

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata all 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.