Con un post pubblicato su Twitter nel giorno del suo sessantesimo compleanno,ha rivelato di aver contratto il Coronavirus e di dover, ovviamente, celebrare la ricorrenza in quarantena.

Nel Tweet con cui ha reso nota l’informazione, che trovate più in basso, scrive:

Vorrei anche aggiungere che sto relativamente OK, avverto solo un po’ più stanchezza del solito e che conto di riprendermi il prima possibile seguendo le prescrizioni mediche che spero possano aiutarmi a superare il processo infettivo in corso che sta affliggendo anche così tante persone in giro per il mondo. Cercherò di fare tesoro dell’isolamento leggendo, scrivendo e riposando, ma continuando a fare progetti per il futuro a questi 60 anni che sono arrivati carichi di desiderio e sogni. Abbracci a tutti.

Non è noto dove la star stia trascorrendo il periodo di quarantena. L’attore vive, principalmente, nel Surrey, in Inghilterra, ma possiede case anche in Spagna e a New York.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

A proposito di progetti per il futuro. a inizio marzo, quando le riprese di Uncharted stavano per partire in Germania per essere poi interrotte al primo giorno di lavorazione, avevamo appreso che Antonio Banderas si era unito al cast della pellicola Sony che vedrà Tom Holland nei panni del protagonista Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli di Sully.

Quello di Antonio Banderas è solo l’ultima star, in ordine di tempo, a rivelare di aver a che fare con il virus che dalla Cina si è poi propagato al mondo intero. Il primo e più eclatante caso è stato quello di Tom Hanks e di sua moglie Rita Wilson. Entrambi, fortunatamente, sono guariti.

