Laama, il cult sci-fi che quest’anno compie 40 anni, tanto da averlo eletto suo film di Natale preferito.

O, per lo meno, questo è quanto viene riferito da Brian Blessed, l’interprete del Principe Vultan, in una chiacchierata fatta con Yahoo Movies focalizzata proprio sull’anniversario della pellicola.

L’attore racconta:

Dovunque vado, mi chiedono di dire la celebre battuta “Gordon è vivo!”. Il macellaio, il fornaio, il creatore di candelieri, cavalieri, regine e primi ministri. Tutti vogliono che io dica “Gordon è vivo!” perché è il loro film preferito. La Regina ad esempio, lo guarda tutti i Natali con i suoi nipoti. “Sai, guardiamo Flash Gordon di continuo io e i miei nipoti. E se non ti crea troppo disturbo, c’è uno dei miei nipoti qua, non è che potresti dire “Gordon è vivo?”.

Chiaramente non esistono conferme riguardanti il fatto che la Regina Elisabetta II d’Inghilterra sia davvero solita guardare e riguardare Flash Gordon, ma vale la pena notare che, nel 2016, ha insignito Brian Blessed con l’onorificenza di membro dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico per i servizi resi alle arti e alle attività di carità.

In materia di gusti cinematografici della Regina si sa molto poco anche se, stando alle voci, sarebbe un’avida spettatrice di serial come Pointless, The Bill, Downton Abbey e, ovviamente, The Crown

Nel 2012, la Regina Elisabetta II è apparsa, insieme a Daniel Craig nei panni di James Bond, in The Arrival, video girato da Danny Boyle e proposto durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra.

Sono anni che si parla di un nuovo film dedicato a Flash Gordon. L’ultimo aggiornamento era arrivato a ottobre 2018: dopo l’addio di Matthew Vaughn nel 2015, la Fox aveva ingaggiato Julius Avery per dirigere la pellicola, ma poi la cosa è caduta nel dimenticatoio.

Ora, dopo l’acquisizione da parte della Disney, la Fox ci riprova mettendo in cabina di comando nientemeno che Taika Waititi, questa volta per sviluppare un film d’animazione tratto dai fumetti del 1934 creati da Alex Raymond.

Cosa ne pensate di questo aneddoto su Flash Gordon e la Regina Elisabetta II d’Inghilterra? Ditecelo nei commenti!