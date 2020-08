Qualcosa pare effettivamente muoversi nella griglia del nuovo TRON anche se, chiaramente, non si tratta di una Lyght Cycle guidata da colui, Jared Leto, che secondo le voci di qualche tempo fa dovrebbe vestire i panni del protagonista.

Deadline segnala che la Disney sarebbe interessata ad affidare la regia del nuovo film della saga a Garth Davis, già dietro alla macchina da presa di Lion – La Strada Verso Casa, il film con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui.

Se l’accordo fra la Casa di Topolino e il regista dovesse concretizzarsi, TRON sarebbe l’effettivo esordio di Garth Davis alla regia di un tentpole prodotto da una grande major. Gli insider del sito spiegano anche che quello di TRON sarebbe un progetto inseguito con grande ardore e interesse dal filmmaker.

I primi rumour circa il coinvolgimento di Jared Leto a un nuovo film della saga iniziata nel 1982 dal leggendario film di Steven Lisberger e proseguita poi con TRON: Legacy di Joseph Kosinski, approdato al cinema nel 2010.

È stato proprio Kosinski a rivelare, qualche settimana fa, che esisterebbe ancora un tesoro sommerso di pezzi inediti della colonna sonora del film curata dai Daft Punk.

Al tempo, l’idea di ingaggiare un duo francese di musica elettronica per la colonna sonora del blockbuster di una major aveva destato più di una preoccupazione e ha richiesto svariate discussioni. Ma riuscirono a provare rapidamente di essere all’altezza e, infatti, hanno realizzato qualcosa di grandioso […] A Los Angeles incontrarono molti compositori perché fin da subito avevamo capito di volere un ibrido di orchestra e musica elettronica ma dopo tutti i loro meeting mi dissero “Pensiamo di potercela fare da soli, con un direttore d’orchestra”. Fecero un paio di demo e la Disney disse “Ok, diamogli un’opportunità”.

Non posso né confermare né smentire che esista un sacco di musica letteralmente incredibile che non siamo riusciti a inserire nel film. Sarebbe bello, un giorno, riuscire a capire come riuscire a condividere il tutto. La Disney necessità di nuovi flussi di guadagno ora come ora e non mi sorprenderei se, a un certo punto, dovessero decidere di rendere pubblico il tutto. Sarebbe grandioso.