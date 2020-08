Collider ha intervistato lo sceneggiatore e fumettistain occasione dell’uscita della serie Brave New World, e gli ha chiesto di parlare di un progetto mai andato in porto ma che ha incuriosito tutti i fan DC: la versione del film suscritta da lui assieme al protagonista

Il film di Flash ha avuto moltissime diverse iterazioni nel corso degli anni, passando dal 2015 a oggi nelle mani di Seth Grahame-Smith, Rick Famuuiwa e più recentemente John Francis Daley & Jonathan Goldstein. L’anno scorso questi ultimi hanno lasciato il progetto per divergenze creative con Ezra Miller sulla direzione da dare al film, e come conseguenza l’attore ha chiesto a Morrison di aiutarlo a scrivere la storia che aveva in mente.

La Warner tuttavia ha scelto di NON usare questo script, affidando una nuova sceneggiatura a Christina Hodson (Birds of Prey) e la regia ad Andy Muschietti, che sta lavorando al film con una data d’uscita fissata per il giugno del 2022.

Spiega Morrison:

Sì, io e Miller abbiamo scritto quella sceneggiatura l’anno scorso. Ma è stata una di quelle cose in cui… beh, pensavo che fosse un’ottima idea, e abbiamo scritto quella sceneggiatura veloci come fossimo proprio Flash, perché eravamo entusiasti. E sono sicuro che dopo un paio di revisioni sarebbe stata fantastica. Ma la maniera in cui funzionano gli studios… sono cose che capitano. Penso che siano state sviluppate, finora, 15 sceneggiature diverse di Flash. Ma per fortuna sembra che ora le cose stiano andando avanti, anche se non si tratta della nostra versione. È stato divertente. Ezra è venuto a casa mia e ci siamo divertiti un sacco a creare la storia. Forse un giorno quella sceneggiatura trapelerà online…! Non so cosa stiano facendo con quella sceneggiatura, ma era molto buona. Ed era un film supereroistico molto diverso dal solito. Era più simile a Ritorno al Futuro, direi, che a un film di supereroi.

In un primo momento si era detto che Miller volesse una storia più “dark”, ma secondo Morrison non è accaduto questo:

No, non era una storia più dark. Voglio dire, c’erano elementi dark e il materiale da cui stavamo prendendo spunto era ovviamente Flashpoint. Ma io ed Ezra stavamo cercando di fare qualcosa che fosse più… una grande storia fantascientifica. E avrebbe avuto senso anche non conoscendo i fumetti. Ma non voglio parlarne troppo, perché so che qualcun altro ha lavorato a una nuova sceneggiatura per il film e sono certo che sia ottima. E forse… in futuro questo script arriverà online e il pubblico potrà giudicare.

Vi ricordiamo che scopriremo di più sul nuovo film di The Flash il 22 agosto, in occasione della DC FanDome, alla quale parteciperanno anche Muschietti e Miller.