Che, la versione filmata del celeberrimo musical di, fosse un contenuto fondamentale per spingere Disney+ specie in un contesto come quello attuale in cui la Casa di Topolino si sta leccando le ferite per i miliardi di dollari persi a causa della pandemia di nuovo Coronavirus e la conseguente sospensione delle entrate garantite dai cinema, dai parchi a tema e dalle crociere, l’avevamo già capito. Dopo solo un fine settimana di presenza sulla piattaforma streaming, i download dell’app avevano visto un notevole incremento come vi avevamo già segnalato

Variety fornisce ora un’indicazione estremamente interessante che incorona Hamilton come il trionfatore assoluto di luglio in materia di contenuti online.

Il musical ha ottenuto la prima posizione nella chart dei titoli più visti lo scorso mese, una classifica che non tiene esclusivamente conto della sola Disney+, ma di tutti i principali player del settore attivi nel mercato nordamericano (Netflix, Prime Video, Hulu e Apple TV+):

In un’estate senza cinema, la Disney aveva puntato moltissimo sull’arrivo di Hamilton su Disney+ tanto che, a metà giugno, è stata sospesa la possibilità di effettuare la settimana di prova del servizio in maniera tale da ottimizzare le performance economiche garantite dal musical. Il risultato ottenuto da Hamilton è di sicuro degno di nota in un panorama, quello delle piattaforme SVOD, che vede ancora Netflix distanziare abbondantemente le sue rivali tanto in termini di abbonati, quanto di tempo trascorso sulla piattaforma.

Come descritto nel comunicato ufficiale, il film è un passo avanti nell’arte della “ripresa dal vivo” che trasporta il pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Combinando i migliori elementi del teatro dal vivo, del cinema e dello streaming, il risultato è un’esperienza cinematografica che rappresenta un modo completamente nuovo di vivere Hamilton.

La versione filmata del musical è stata registrata al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016 e annovera nel cast il vincitore del Tony Award® Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Alexander Hamilton. Daveed Diggs interpreta Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson, mentre Renée Elise Goldsberry è Angelica Schuyler; Leslie Odom, Jr. è Aaron Burr; il nominato ai Tony Award Christopher Jackson interpreta il ruolo di George Washington; Jonathan Groff è King George; Phillipa Soo è Eliza Hamilton e Jasmine Cephas Jones interpreta Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan è Hercules Mulligan/James Madison e Anthony Ramos è John Laurens/Philip Hamilton.

