È trapelato su Reddit qualche giorno fa un primo artwork ufficiale di, il film di, che sarebbe dovuto arrivare nelle sale a ottobre 2020 ma che ora è slittato al 2021

Il nuovo adattamento del romanzo di Roald Dahl è pronto, tanto che poche settimane fa ha anche passato il visto censura, ma l’emergenza Coronavirus ha costretto la distribuzione a spostarne l’uscita. Il poster trapelato è palesemente un teaser realizzato prima di questo slittamento e mai pubblicato: l’intera promozione del film, infatti, è stata rinviata. Nella locandina vediamo i protagonisti Anne Hathaway (la Strega Suprema, nel ruolo che fu di Anjelica Huston), Stanley Tucci e Octavia Spencer (la nonna del bimbo protagonista).

Il film sarà ambientato negli Stati Uniti meridionali degli anni sessanta del secolo scorso e darà un taglio più “sociologico” al classico di Roald Dahl. La storia ruota intorno a un un bambino che si ritrova in un’assemblea di streghe in un albergo dove sta passando un periodo di villeggiatura con la nonna.

Alla sceneggiatura di Le Streghe vi sono Guillermo del Toro e Kenya Barris, mentre Alfonso Cuarón figura come produttore. Il film è stato in sviluppo per anni e ora non ha una data d’uscita precisa: sappiamo solo che uscirà nel 2021.