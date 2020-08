Da Charles Murphy arrivano alcune interessanti notizie su, che entrerà in produzione subito dopo cheavrà terminato le riprese di

Per il momento si tratta di voci di corridoio, ma Murphy sostiene di aver appreso da una fonte che i Marvel Studios e la Sony sarebbero alla ricerca di un attore come Joel Kinnaman per un un ruolo nel prossimo film sull’Uomo Ragno.

Qui il sito si addentra in pieno territorio di speculazione, ma suggerisce che il ruolo che la major starebbe cercando possa essere quello di Kraven il cacciatore.

Una precisazione dovuta è che quando si dice che una major è alla ricerca di un “attore come Joel Kinnaman” non significa che lo studio stia corteggiando effettivamente Kinnaman (che vedremo in The Suicide Squad), ma che in realtà sia interessata a un volto con stazza o caratteri simili.

Spider-Man 3 verrà diretto nuovamente da Jon Watts, con Kevin Feige dei Marvel Studios come produttore insieme ad Amy Pascal e la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!