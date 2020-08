Sono trascorsi 21 anni dall’uscita nei cinema di, l’ultimo film diretto dae ancora non abbiamo finito di scoprire tutte le curiosità riguardanti la pellicola che ha visto come protagonistie che, uscita postuma, viene ancora vista da alcuni come “opera incompleta” di un regista abituato a ritoccare le sue pellicole anche dopo le prime proiezioni pubbliche.

Poco più di un anno fa, ad esempio, apprendevamo che nel film tratto dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, c’era il cammeo vocale di un’attrice poi diventata autentica celebrità, ovvero Cate Blanchett. Il tutto grazie a un articolo di Vulture intitolato “An Oral History of an Orgy Staging that scene from Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick’s divisive final film” interamente focalizzato su una delle scene più iconiche dell’ultimo, e divisivo film, realizzato dal leggendario filmmaker, quella dell’orgia appunto.

Dall’Independent giungono ora degli altri dettagli sulla lavorazione di Eyes Wide Shut, dettagli provenienti da una nuova biografia del regista scritta da David Mikics dal titolo “Stanley Kubrick: American Filmmaker”.

Secondo quanto scoperto dall’autore del libro grazie a una “wish list” sul cast trovata in un blocco degli appunti del regista risalente agli anni ottanta, molti anni prima di ingaggiare Tom Cruise per il ruolo di Dr. William “Bill” Harford, Stanley Kubrick aveva pensato ad altri attori come Steve Martin, Woody Allen, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Alan Alda, Albert Brooks, Bill Murray, Tom Hanks e Sam Shepard, alcuni dei quali decisamente più votati alla commedia rispetto al protagonista di Top Gun e Nato il 4 Luglio.

Mikics scrive:

In maniera alquanto significativa, quando Stanley Kubrick è poi riuscito a produrre Eyes Wide Shut, ha optato per un attore che non possedeva alcuna parvenza di comicità, il sincero e altamente misurato Tom Cruise. La commedia poteva essere un’arma di difesa per “l’eroe” della storia. Ma Kubrick, a conti fatti, voleva che fosse del tutto indifeso.

