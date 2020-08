sarà protagonista del remake di, commedia del 1987 a sua volta rifacimento del film francesescritto e diretto da Coline Serreau nel 1985.

La pellicola approderà direttamente su Disney+ e sarà prodotta da Gordon Gray, che di recente ha lavorato a Tornare a vincere, con Ben Affleck.

Diretto da Leonard Nimoy, Three Men and a Baby fu il primo live-action Disney a superare i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti ed ebbe un seguito, Tre scapoli e una bimba, che riunì tutto il cast ad eccezione del regista.

Alla sceneggiatura del nuovo film troviamo Will Reichel, mentre è partita la ricerca del regista.

Il progetto per Zac Efron segna un grande ritorno alla Disney dopo esser diventato famoso con la serie di High School Musical.

Al momento è possibile vedere l’attore in Zac Efron: Con i piedi per terra, una serie itinerante Netflix in cui la star e l’esperto Darin Olien girano il mondo in cerca di stili di vita sostenibili e salutari.

Di recente lo abbiamo visto al cinema in The Greatest Showman, Ted Bundy – Fascino criminale e Beach Bum – Una vita in fumo.

