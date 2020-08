Anche star del calibro di, sul set di, hanno dovuto rispettare le norme di sicurezza per prevenire fughe di notizie e di foto.

A raccontarlo è stata l’attrice a InStyle, parlando del divieto di selfie:

L’attrice ha poi spiegato che il suo personaggio subirà “una serie di evoluzioni”, ma non si è sbilanciata troppo, anche se poi è tornata ad affrontare l’argomento riservatezza ripensando al provino:

Vado matta per i supereroi, perciò è sempre stato il mio sogno avere dei super poteri. Il mio agente mi chiamò per dirmi: “Patty Jenkins vuole scambiare due chiacchiere, non mi ha detto per cosa, ma dirigerà un altro Wonder Woman”. Era tutto così segreto. Andai a Londra per fare un provino, uno dei momenti più snervanti della vita. Dopo, io e Patty ci vedemmo per bere qualcosa e fu subito intesa. Non mi fecero sapere nulla per un po’ una volta tornata a casa e perciò feci la pazza quando mi diedero la notizia. Non ho mai pensato che avrei avuto la possibilità di recitare in uno di questi film… sono una quarantenne, e non sono nota per essere questo tipo di attrice. Mi guardavo intorno sul set pensando: “Non riesco a crederci”.