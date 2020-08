ha voluto ricordare, su Instagram, suo padre Robin, scomparso sei anni fa , l’11 agosto del 2014.

Con una serie di IGStories ha pubblicato numeri e link ad associazioni che operano in ambito di prevenzioni di suicidi, precedendo il tutto con il messaggio che potete trovare qua sotto:

Domani sarà l’anniversario della morte di mio padre.

Come sempre, non sarò qua.

Per me è già difficile nei giorni regolari e ok restare la persona che, nelle aspettative delle persone, dovrebbe accettare con grazia il bisogno che ha il mondo di condividere i ricordi di mio padre e le varie espressioni di condoglianze per averlo perso. Come ho già avuto modo di spiegare in passato, nonostante io sia sempre profondamente toccata da tutto il vostro sterminato amore nei suoi confronti, a volte mi sembra di stare su uno di quei memoriali posti lungo le strade – come se si trattasse di un luogo e non di una persona – dove le persone passano, esprimono i propri sentimenti per poi parlare di quando c’era effettiva testimonianza del loro amore nei suoi confronti.

E a volte vengo come sommersa dalle memorie delle altre persone invece che dalle mie. Dopo tutto, anche le rose possono pesare una tonnellata se vengono scaricate da un camion. E domani sarebbe davvero troppo.

Ma se vi trovate in un momento di crisi e vi ritrovate su queste pagine per cercare di essergli in qualche modo vicino, vi prego di fare riferimento a una delle risorse che sto per segnalarvi se pensate di poterne avere bisogno.

Chiunque abbia la necessità di sentire questa cosa, può usare tutto questo come un’indicazione nel deserto. Comunicate. Cercate aiuto. Continuate a combattere.