Per il secondo anno di fila,è l’attore più pagato negli ultimi 12 mesi stando a quanto stilato nella classifica di Forbes , con un salario complessivo di

L’attore ha staccato un assegno di 23.5 milioni di dollari solo per il film Netflix Red Notice e ha poi registrato ottime vendite dalla sua linea Under Armour, Project Rock.

In seconda e terza posizione troviamo Ryan Reynolds (che ha ottenuto circa 20 milioni di dollari per ciascun progetto Netflix 6 Underground e Red Notice) e Mark Wahlberg, che ha ottenuto un ottimo compenso da Netflix per Spenser Confidential oltre a quello incassato dalle docusrie McMillions e Wahl Street.

Ecco la classifica completa:

Dwayne Johnson: 87.5 milioni

Ryan Reynolds: 71.5 milioni

Mark Wahlberg: 58 milioni

Ben Affleck: 55 milioni

Vin Diesel: 54 milioni

Ashhay Kumar: 48.5 milioni

Lin-Manuel Miranda: 45.5 milioni

Will Smith: 44.5 milioni

Adam Sandler: 41 milioni

Jackie Chan: 40 milioni

Dopo Jumanji: The Next Level rivedremo Dwayne Johnson in Red Notice, Black Adam (dall’anno prossimo in fase di riprese) e poi il 30 luglio 2021 in Jungle Cruise, rimandato alcuni mesi fa all’anno prossimo a causa dell’emergenza Coronavirus.

