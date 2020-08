Com’era lecito attendersi, ReedPop, l’azienda che si occupa di gestire le maggiori convention “nerd” d’America e non solo, dalalla, ha annunciato che l’edizione 2020 delsarà un evento solo ed esclusivamente online, senza possibilità d’incontri “in presenza”.

La decisione è stata ovviamente presa per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19.

Il presidente di ReedPop Lance Fensterman ha dichiarato:

Siamo dispiaciuti di non poterci riunire insieme, faccia a faccia, al New York Comic Con. Come tutti voi, attendiamo tutto l’anno l’arrivo di questo fine settimana ed eravamo particolarmente emozionati per questa che doveva essere la nostra quindicesima edizione. Mi mancherà camminare nel padiglione degli artisti e rivedere degli amici che mi sono fatto fin dal giorno in cui occupavamo solo il seminterrato dello Javits Center. Anche se quella di quest’anno sarà un’esperienza differente, non vediamo l’ora di portare appassionanti contenuti di elevato livello ai nostri fan, espositori e studios grazie alla nostra partnership con YouTube.