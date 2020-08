Se, da una parte, c’è un film comeal qualeha tentato a lungo di dare un sequel, dall’altra ce ne sta uno comeche non ha alcun bisogno di un capitolo 2.

In una chiacchierata fatta con Lad Bible, Seth Rogen ha spiegato perché non farebbe mai e poi mai un sequel della fortunatissima commedia con Jonah Hill, Michael Cera e Christopher Mintz-Plasse diretta da Greg Mottola e scritta da Rogen insieme al suo socio abituale Evan Goldberg.

Credo che di tutti i film che ho fatto, Superbad sia quello che, al 100%, non andrei mai e poi mai a toccare. In tutta onestà non penso abbia bisogno di miglioramenti, spin-off o robe del genere. Sono incredibilmente orgoglioso di quel film che, anche oggi, regge ancora benissimo – la gente continua a guardarlo, i ragazzini delle superiori mi contattano per dirmi che l’hanno visto per la prima volta e l’hanno amato. Si è creato il suo status di ottimo film sulle scuole superiori. E sono letteralmente terrorizzato al pensiero di poterlo danneggiare in qualche modo con un sequel o uno spin-off non all’altezza. Ho raggiunto davvero così pochi risultati degni di nota che sono inorridito al pensiero di ca**eggiare con quelli.