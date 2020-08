Da Seth Rogen, star di un film intitolatoe che coltiva marijuana in Canada ci si potrebbe aspettare di tutto, ma forse non l’oggetto di questa bizzarra notizia.

Durante il podcast di Anna Faris Unqualified, a Seth Rogen è stato chiesto ironicamente della possibilità di aver mai accettato la proposta di un poliziotto di “sballarsi”. La risposta non è stata affatto ironica visto che Rogen ha ammesso di essersi trovato in questa situazione durante le riprese di un film in New Mexico:

Stavo girando in una piccola città in New Mexico, un poliziotto mi si avvicinò, mi fece vedere una foto di un bel po’ di piantine e mi disse che le stava coltivando nel suo seminterrato, e mi chiese se volessi fumarmene una con lui. Di colpo ebbi un monologo interiore: da una parte avrei potuto raccontare di aver fumato erba con poliziotto, dall’altra ho pensato che fosse una delle operazioni sotto copertura più classiche di sempre e sarei stato il più grande idiota sul pianeta a venire arrestato in quel modo. Quindi alla fine risposi di no.

Fonte: SR