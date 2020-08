Sono passati 121 anni oggi da quandonata Whelan contribuì senza saperlo a scrivere la storia del cinema, mettendo alla luce un piccolo coso urlante che lei e il marito William Edgar Hitchcock decisero di battezzare. E ne sono passati 100 da quando quel coso, ormai non più piccolo né urlante, entrò per la prima volta a contatto con la settima arte, lavorando come title designer a un cortometraggio oggi perduto intitolato The Great Day. Da quel 1920 fino al 1976diresse una cinquantina di film, una ventina di episodi di serie TV, vinse un singolo Oscar per il Miglior film (Rebecca – La prima moglie) e un totale di zero statuette come Miglior regista, venne criticato e sbeffeggiato in quanto “regista commerciale”, se ne fregò per tutta la sua carriera e, soprattutto, influenzò in maniera decisiva l’intero mondo del cinema , un’arte la cui storia si può senza dubbio dividere in “avanti Hitchcock” e “dopo Hitchcock”.

Sul c.d. “maestro del brivido” si è detto, scritto, probabilmente anche cantato tutto il possibile e oltre: chiunque faccia cinema e voglia confrontarsi con la costruzione della tensione, di qualsiasi tipo, deve necessariamente passare per Hitchcock, la cui influenza è talmente pervasiva soprattutto in certi generi che spesso è più interessante andare alla ricerca di opere e registi che NON sono stati condizionati in qualche modo da quel signore che amava fare un cameo in ogni suo film. Non è quello che faremo oggi, però, anzi: per festeggiare al meglio il compleanno di Alfred Hitchcock e dimostrare una volta di più quanto la sua opera abbia cambiato per sempre il cinema e continui a farlo ancora oggi, ecco a voi una lista di film post-2000 (… quasi) che non sarebbero potuti esistere senza le varie donne che vissero due volte e uomini che sapevano troppo.