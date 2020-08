Il produttorecontinua ad aggiornare dal set dei sequel diin Nuova Zelanda, e ora che sono riiniziate le riprese condivide con una certa regolarità immagini con i fan.

E così, dopo i concept della settimana scorsa, ecco arrivare due foto di scena scattate sul set in teatro di posa. Nella prima vediamo il set di quello che viene chiamato High Camp Bio Lab, ovvero un laboratorio. Nella seconda vediamo James Cameron che studia il set prima delle riprese. Il produttore ringrazia quindi le maestranze neozelandesi per “la loro attenzione e la loro maestria”.

Potete vedere le foto qui sotto!

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

Ricordiamo che l’emergenza Coronavirus ha costretto la produzione a interrompersi per alcuni mesi. Le riprese in Nuova Zelanda sono riiniziate, ma la Lightstorm Entertainment ha chiesto alla Disney di rinviare i quattro sequel di un anno perchè attualmente è ancora impossibile far ripartire la produzione virtuale in California.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari.

Secondo la nuova scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3 dovrebbe proseguirà fino al 2021, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2023, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

