Qualche giorno fa vi abbiamo riportato alcune voci di corridoio a proposito della decisione della Disney di rinunciare alla distribuzione del suo catalogo di film live-action in, compresi i titoli ereditati dall’acquisizione della 20th Century Fox.

Adesso Forbes è riuscito a ottenere un commento di una portavoce della major che ha commentato così la notizia:

Non è in programma la sospensione della distribuzione di un formato in particolare. Valutiamo ogni uscita caso per caso e perseguiamo la migliore strategia per portare i nostri contenuti nelle case dei consumatori su supporti e piattaforme che rispecchiano una serie di esigenze.