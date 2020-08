Dopo le ultime dichiarazioni di Jason Blum riguardanti il film diora anche il regista e fumettistaè tornato a parlare del suo progetto confermando che la lavorazione è ancora in corso nonostante i disagi causati dal Coronavirus.

Parlando con Joe Quesada di Mornin’ Warm Up ha dichiarato:

So che la gente dice “Todd parli molto del film e delle cose di Hollywood ma non sta accadendo davvero nulla”, e io dico che non è vero. Soprattutto con la chiusura della produzione. Posso dirti che in questo momento c’è stato uno slancio con il film di Spawn, e non lo sto solo dicendo da parte mia, sto parlando delle cose che c’è da fare per arrivare al punto di iniziare la produzione una volta che il Covid ci permetterà di farlo, tutte queste cose stanno accadendo proprio ora e stiamo per aggiungere dei grandi talent che non abbiamo ancora annunciato. Vorrei farlo, ma non posso.

Quindi il film di Spawn non è una vittima in questo momento, in realtà, ci stiamo muovendo il più possibile, dato che non c’è ancora una produzione. Quando inizierà? Non lo so, è ancora un’incognita, ma tutte le cose che dobbiamo fare per arrivarci sono attualmente in corso nel dietro le quinte.