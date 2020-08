Il cercapersone diha avuto un ruolo di primo piano nella scena post-crediti die successivamente, nel film solitario dedicato a Carol Danvers, abbiamo avuto la possibilità di scoprire comesia venuto in possesso dell’oggetto in questione.

Su reddit viene segnalata una curiosità collegata ad esso.

A quanto pare su eBay è arrivato in vendita un oggetto di scena del film, una copia del “pager” di Captain Marvel visto nel campione d’incassi dei fratelli Russo, Avengers: Infinity War appunto.

Nel retro dell’oggetto di scena è presente un logo, quello della S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Department) che, di fatto, anticipava quanto abbiamo poi visto in una delle scene post-crediti di Spider-Man: Far from Home.

Potete constatarlo con i vostri occhi qua sotto:

Nella seconda scena post crediti del citato Spider-Man: Far from Home, vediamo infatti Maria Hill e Nick Fury in automobile. Fury a un certo punto si controlla la benda nello specchietto retrovisore e manda un messaggio vocale a… Nick Fury. I due agenti dello SHIELD che avevamo visto durante tutto il film erano infatti in realtà due Skrull mutaforma: Talos (Ben Mendelsohn) e sua moglie Soren (Sharon Blynn). Talos, nel vocale, aggiorna il vero Nick Fury di quanto accaduto e lo sollecita a intervenire di persona.

A questo punto ci spostiamo sul vero Nick Fury, che solo apparentemente sembra riposarsi al sole di una spiaggia caraibica. In realtà è una proiezione: si trova in un’astronave piena di Skrull che sembrano essere al suo comando. A quanto pare Fury, con l’aiuto degli Skrull, sta mettendo insieme SWORD, la divisione gemella “spaziale” dello SHIELD.

Su Avengers: Infinity War leggi anche:

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Vi ricordiamo che i film dell’Universo Cinematografico della Marvel sono disponibili in streaming su Disney+.

Cosa ne pensate di queste curiosità? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti!