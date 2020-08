Qualche ora fa Zack Snyder ha condiviso un singolare video sul proprio profilo Vero.

Nel breve filmato, che trovate direttamente qua sotto grazie a un utente di Twitter che l’ha rilanciato sulla piattaforma, il regista è intento ad andare in skate sul set di L’uomo d’acciaio, il cinecomic con Henry Cavill uscito nel 2013.

A metà maggio, il regista aveva avuto modo di commentare la pellicola in diretta su Vero, come vi avevamo riferito. A fine marzo aveva invece commentato Batman v Superman (ecco il nostro speciale con le rivelazioni più interessanti fatte dal regista in quella sede)

Qualche giorno fa Zack Snyder, dopo averci mostrato il “nuovo” Steppenwolf, è tornato su Twitter per regalare ai fan uno sguardo in anteprima al trailer della Snyder Cut di Justice League a cui sta lavorando in vista della DC FanDome del 22 agosto.

Si tratta, come potete vedere in questo articolo, del momento in cui Cyborg atterra nei pressi del monumento di Superman dopo il “risveglio” dell’Uomo d’Acciaio.

Qui trovate ulteriori dettagli sulla DC Fandome.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate e di questo video di Zack Snyder in skate sul set di Man of Steel? Ditecelo, come sempre, nei commenti!