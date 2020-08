La Hachette Book Group e la Little, Brown Books for Young Readers hanno annunciato che, nuovo romanzo della saga discritto daha venduto un milione di copie nella prima settimana dalla pubblicazione in Nord America, tra e-book, copie stampate e audiolibri.

“Siamo assolutamente entusiasti di poter riportare le persone nel mondo di Twilight e di celebrare questo importante traguardo con Stephanie, i fan e con le librerie che l’hanno supportata negli ultimi quindici anni”, ha dichiarato Megan Tingley, vice presidente esecutivo della Little, Brown Books for Young Readers .

Recentemente l’autrice aveva dichiarato sull’opera:

È un’epoca folle e non ero certa che fosse il momento più adatto per pubblicare questo libro, ma alcuni di voi attendono da così tanto tempo che non mi sembrava giusto farvi aspettare ulteriormente. Scusate per il cattivo tempismo. Spero che questo libro possa essere una distrazione dal mondo reale. Sono così emozionata di poterlo finalmente condividere con voi.

Midnight Sun, ricordiamo, racconta la stessa storia di Twilight ma narrata dal punto di vista di Edward Cullen.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Twilight:

Quando sua madre si accompagna con un altro uomo, Bella decide di andare a vivere con il padre, nella piovosa cittadina di Forks. Ma nel nuovo liceo incontra Edward Cullen, un ragazzo diverso da ogni altro. Edward ha 17 anni come lei, solo che ce li ha dal 1918. È un vampiro, che però ha scelto di non bere sangue umano. Bella e Edward si innamorano perdutamente, ma l’odore di lei scatena la sete di un vampiro nemico…

FONTE: ComicBook.com