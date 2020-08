Per l’Italia non si sa ancora nulla, ma intanto dall’America giunge la notizia che, film del 2005 diretto da James McTeigue e prodotto dalle sorelle Wachowski, verrà pubblicato in 4k dalla Warner Bros.

Al momento non si conoscono i dettagli della release in materia di data di uscita ed extra a eccezione del fatto che si tratterà di un gift set contenente il Blu-ray standard, quello in ultra HD, un booklet e una custodia decorata.

Potete ammirare una foto qua sotto.

Il lungometraggio è tratto dall’omonima graphic novel di David Lloyd e Alan Moore. Alan Moore che, come noto, si è affrancato dal progetto (così come da tutti quelli tratti dalle sue opere, compreso il recente Watchmen targato HBO) e ha imposto alla Warner di non inserire il suo nome nei titoli del film.

V per Vendetta è stato girato a Londra, nel Regno Unito, e Potsdam, in Germania, negli studi Babelsberg.

In quanto alle sorelle Wachowski, vi ricordiamo che torneranno presto al lavoro sul set del quarto Matrix, dopo lo stop alle riprese causato dalla pandemia del nuovo Coronavirus.

Questa la sinossi di V per Vendetta:

In un futuro “alternativo”, la Germania, vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, ha trasformato la Gran Bretagna in un Paese nazista. “V”, un misterioso rivoluzionario deciso a sconfiggere la dittatura con atti di terrorismo estremo, rapisce la giovane Evey per reclutarla per la sua causa. La ragazza, quando arriva a scoprire il passato del ribelle mascherato, decide di aderire alla sua causa e di portare avanti con lui la lotta per la libertà…

Cosa ne pensate di questa nuova edizione di V per Vendetta e quanto attendete i dettagli della release italiana? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.!