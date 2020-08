La NECA ha diffuso in rete le prime immagini di una nuova action figure dedicata a, personaggio comparso in, film del 1991 diretto da Michael Pressman.

Ecco la sinossi ufficiale di Tartarughe Ninja II – Il segreto di Ooze:

A New York, Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, quattro tartarughe gigantesche ed umanoidi, ghiottissime di pizza ed insuperabili nel karate, costrette a vivere nei sotterranei, si trovano nuovamente impegnate a combattere la famigerata setta criminale del malvagio Shredder. Questi, dopo aver rubato l’ultimo contenitore del fluido verde – una micidiale melma che aveva già provocato quindici anni prima la mutazione delle tartarughe e di Splinter, il loro maestro topo – ha sequestrato l’affabile scienziato Jordan Perry per obbligarlo a trasformare due innocui animali in due mostri da opporre alle quattro tartarughe che detesta. Aiutate da April O’Neil, una giornalista della televisione, e da Keno, il ragazzo addetto alla consegna delle pizze a domicilio, le quattro tartarughe riescono, dopo aver liberato Perry, ad eliminare i due mutanti. Vistosi perduto, Shredder ingurgita il fluido verde riuscendo a trasformarsi in un superman: ma, in un eccesso di furore, finisce per farsi crollare addosso un edificio che aveva tentato ripetutamente di distruggere.