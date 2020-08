In autunno verrà messo in commercio un peculiare calendario dell’avvento a tema

L’oggetto conterrà 31 mini figure ispirate ai personaggi di entrambi i film del franchise, ovvero Gremlins e Gremlins 2 – La Nuova Stirpe.

Qua sotto potete vedere un’immagine promozionale:

Qua sotto potete leggere la sinossi del primo Gremlins:

Rand Peltzer, un inventore fallito, compra a Chinatown, nella bottega di un vecchio saggio, un regalo di Natale per il figlio Billy. Si tratta di un delizioso animaletto, un “Mogwai”, che non può soffrire assolutamente la luce, l’acqua e non deve mangiare dopo la mezzanotte. Billy però, pur non volendo, trasgredisce queste disposizioni e succede un finimondo: dal grazioso e mite animale nascono dei mostriciattoli orripilanti e malvagi che iniziano a seminare il terrore nella cittadina americana dove vive la famiglia Peltzer. Fanno dispetti di ogni genere e distruggono tutto ciò che trovano, attaccano anche l’uomo: così un biologo, lo sceriffo e il suo aiutante, l’autista di uno spazzaneve e sua moglie, l’acida Mrs. Deagle ne fanno le spese. Sembra che non ci sia più scampo. L’intero paese è in balia dei piccoli mostri che si moltiplicano a vista d’occhio. Per fortuna Billy, aiutato da Kate, la sua ragazza, riesce, con un abile stratagemma e a rischio della propria vita, a sterminarli tutti. Alla fine ricompare a casa Peltzer il vecchio saggio cinese che, con fare burbero, si riprende il piccolo e dolce Mogwai di Billy, affermando severamente che la natura è fondamentalmente buona ma l’uomo, con la sua incoscienza e irresponsabilità, deturpa ogni cosa e scatena il caos e le forze del male.