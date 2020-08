può essere definito il più grande corridore del grande schermo, e spesso capita che lo faccia da solo: basti pensare a film come Vanilla Sky, Minority Report, la saga di Mission Impossible, La Guerra dei Mondi.

Sembra che l’attore sia ben consapevole di questo, almeno a quanto racconta Annabelle Wallis, che invece corre assieme a lui in una sequenza di La Mummia. Parlando con l’Hollywood Reporter, la Wallis ha raccontato:

È Tom Cruise, è unico. È una vera stella del cinema, fa tutti i suoi stunt. È parte integrante di quest’industria, adora quest’industria. È un cinefilo. Penso che le persone ammirino tantissimo il livello di passione e di amore per il cinema che ha lui, il suo desiderio di eccellere, di crescere e andare oltre i limiti. Sta proprio su un altro livello, e io sono riuscita a segnare una casella. Sono riuscita a correre sullo schermo con lui, nonostante inizialmente mi avesse detto di no. Mi disse: “Nessuno corre insieme a me sullo schermo.” E gli risposi: “Ma guarda che sono molto brava a correre!” Così impostai la routine dei miei allenamenti in modo che quando arrivava lui, mi vedesse correre. E così decise di aggiungere tutte quelle scene in cui correvamo insieme!

Va precisato che esattamente un anno prima dell’uscita della Mummia è arrivato in sala Jack Reacher: Never Go Back, in cui è presente una lunga scena in cui Cruise e Cobie Smulders corrono verso un taxi davanti alla fontana del Lincoln Memorial…