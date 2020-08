I due hanno infatti realizzato un documentario, Skin: A History of Nudity in the Movies, dedicato alle più famose scene di nudo, sia femminile che maschile, della storia del cinema.

Secondo McBride è difficile limitare la scelta a una scena di nudo e, difatti, ne ha scelte tre per altrettanti ragioni:

Penso che Danny sarà d’accordo con me nel momento in cui affermo che quella di Phoebe Cates in Fuori di testa (Fast Times at Ridgemont High) è la nostra preferita. L’ho sempre detto, è la mia scena di nudo preferita da sempre. Sai, no? Era così bella, incredibilmente popolare fra i ragazzini della mia età quando quel film è uscito. C’era Moving in Stereo dei Cars come sottofondo musicale, lo slow motion, l’acqua che le veniva spruzzata addosso, il fatto che era uno dei più grandi film di tutti i tempi. Finisce sempre per essere lei la mia scena di nudo preferita. Ma, come dico spesso quando mi viene fatta questa domanda, se dobbiamo parlare della più famosa, prima hai citato Titanic con Kate Winslet perché è un film visto da tantissime persone. Il film aveva un visto censura PG. È un film che è stato visto da tutti, ergo credo che si possa trattare della scena di nudo più vista di sempre. Poi chiaramente c’è quella di Sharon Stone in Basic Instinct. Per me è la più famosa scena di nudo, fondamentalmente perché se la ricordano tutti. È stata parodiata innumerevoli volte. Se mi citi Basic Instinct, qual è la prima cosa che ti salta in testa? Ovviamente si trattava di un film che doveva essere nel nostro documentario. È uno dei più grandi.