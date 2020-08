Come vi segnalavamo ieri ha vinto il weekend in Cina in occasione dell’uscita in sala della rimasterizzazione in 4K 3D del film. Ebbene, con gli incassi di lunedì e martedì (circa 3 milioni di dollari) il film ha superato finalmente un ambito traguardo, quello del miliardo di dollari in incassi globali… 18 anni dopo l’uscita cinematografica!

Ovviamente, come sempre capita con queste classifiche, i dati non tengono in considerazione l’inflazione (ad oggi, gli oltre 300 milioni incassati solo negli Stati Uniti salirebbero a circa mezzo miliardo di dollari).

With another $3M from MON & TUE in Chinese re-release, Harry Potter and the Sorcerer's Stone is now one of the member of $1 billion worldwide box office club. #HarryPotter pic.twitter.com/TB6uNLo1TN — Gavin (@gavinfeng97) August 18, 2020

Nel corso di questi quasi vent’anni, numerose sono state le ridistribuzioni della Pietra Filosofale (via BOM):

Uscita originale – 16/11/2001 – 15/02/2002 – $974,755,371

– 16/11/2001 – 15/02/2002 – 2004 – $110,509

– Maratone IMAX – 19/11/2010 – 20/10/2016 – $1,784,557

– 19/11/2010 – 20/10/2016 – Proiezioni varie tra il 2016 e il 2020 – $3,541,392

– $3,541,392 2018 – $5,449,287

– 2020 – $13,780,917

È il secondo film della saga a superare il miliardo di dollari: l’altro è Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, che ha incassato 1.4 miliardi di dollari in tutto il mondo.