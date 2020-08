Tenet: la Warner Bros. ha rimosso una scena dall’edizione inglese per motivi di visto censura

Film Stories riporta che la BBFC (British Board of Film Classification) ha richiesto e ottenuto la rimozione di alcuni secondi di, il film di Christopher Nolan, per assegnare alla pellicola un visto censura di

Durante una prima fase di valutazione, la commissione aveva assegnato al film un divieto ai minori di 15 anni, cosa che ha spinto la Warner Bros. a mobilitarsi per capire quali fossero le modifiche necessarie per abbassare il visto censura.

Alla fine, come si legge sul sito:

Durante la post-produzione, la distribuzione ha richiesto e ottenuto consulenza su come ottenere la classificazione desiderata. Dopo i suggerimenti, sono state apportate alcune modifiche prima di una nuova valutazione.

La sequenza rimossa, di soli 9 secondi, consisteva in un momento in cui “un uomo prende a calci una donna“. Il visto 12A permetterà la visione del film anche ai bambini al di sotto dei 12 anni a patto che siano accompagnati da un adulto.

Intanto Variety ha pubblicato un lungo editoriale sui rischi di pirateria visto che la pellicola uscirà prima in Europa e in alcuni altri paesi prima degli Stati Uniti. Secondo alcuni esperti i rischi sono altissimi, ma stando a una fonte interna lo studio farà di tutto per evitare la diffusione di copie pirata, anche se sarà impossibile impedirla in toto. C’è, infatti, la possibilità che il pubblico statunitense, alla luce della situazione ancora critica negli USA a causa dell’emergenza sanitaria, decida di ripiegare sulla pirateria per evitare di correre rischi, ma staremo a vedere.

La pellicola, ricordiamo, sarà dal 26 agosto in più di 70 paesi, mentre negli Stati Uniti arriverà una settimana dopo, il 3 settembre.