Ieriha ospitato un Botta e Risposta sul suo profilo Instagram Ufficiale in cui ha affrontato svariati argomenti, dai suoi film preferiti a quello che ha intenzione di migliorare inappena potrà tornare dietro alla macchina da presa del cinecomic.

In merito al seguito di Shazam, il regista spiega:

Vorrei sistemare u sacco di cose. È questa la motivazione principale che mi porta a volerne girare un altro. Per avere la possibilità di migliorare le scene d’azione, alcuni aspetti dei costumi che non abbiamo azzeccato del tutto, la computer graphic. Ogni volta che giri un film impari tantissime cose che non vedi l’ora di poter mettere in pratica nel momento in cui puoi girarne un altro.