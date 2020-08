Vi abbiamo già parlato dei protocolli anti-COVID che la Universal ha messo in atto per garantire il riavvio delle riprese di Jurassic World: Dominion in questo periodo di pandemia (trovate tutto in questo nostro speciale ).

Da Variety giungono adesso degli aggiornamenti circa la sessione di riprese che avrebbe dovuto interessare l’isola di Malta e che, a causa dell’impennata di casi nell’area, saranno fortemente ridimensionate.

Un portavoce della major ha spiegato al magazine che:

Jurassic World: Dominion avrà una presenza significativa a Malta con una troupe di seconda unità che girerà lì dalla fine di agosto a tutto settembre. Stiamo lavorando con un eccesso di cautela per questa produzione e, pertanto, abbiamo deciso che la prima unità non si sposterà a Malta per mantenere la nostra presenza in loco al minimo. Vogliamo ringraziare il Governo di Malta e la Film Commission maltese per il prezioso supporto, non vediamo l’ora di girare in questo meraviglioso paese.

Ricordiamo che oltre che nel Regno Unito, le riprese di Jurassic World: Dominion dovrebbero tenersi in Canada, a Malta (anche se saranno solo di seconda unità) e (forse) alle Hawaii, anche se non è chiaro se dopo l’emergenza la produzione ha cambiato piani sulle ambientazioni. La sceneggiatura del film è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama di Jurassic World: Dominion, solo che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.

Che ne dite delle nuove foto dal set del terzo Jurassic World?

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

In questa pagina trovate tutte le nostre notizie collegate alle ripercussioni che tutto ciò sta avendo sull’industria del cinema.