Sebbene i cinema possano riaprire in sicurezza dal 15 giugno, negli ultimi due mesi molte realtà hanno scelto di rimanere chiuse in mancanza di nuovi film da proporre in sala. Altri hanno aperto, proponendo film di catalogo, ma gli incassi sono stati molto bassi per tutta l’estate, e buona parte dei guadagni è arrivata dalle numerose arene estive aperte in tutta Italia.

Da oggi le cose dovrebbero iniziare a smuoversi con l’arrivo, finalmente, di titoli inediti e con la riapertura di un gran numero di cinema su tutto il territorio, catene incluse.

Tre le pellicole in sala da oggi 19 agosto:

Onward – Oltre la magia Il film dei Pixar Animation Studios, presentato prima alla Berlinale e poi a Giffoni, è uscito negli Stati Uniti qualche settimana prima del lockdown, e nei mesi successivi è stato tra i primi film a popolare i cinema che avevano riaperto i battenti nei vari paesi dove la pandemia è sotto controllo. Onward sarà disponibile in ben 500 sale.

La recensione | La videorecensione

Il film dei Pixar Animation Studios, presentato prima alla Berlinale e poi a Giffoni, è uscito negli Stati Uniti qualche settimana prima del lockdown, e nei mesi successivi è stato tra i primi film a popolare i cinema che avevano riaperto i battenti nei vari paesi dove la pandemia è sotto controllo. Onward sarà disponibile in ben 500 sale. La recensione | La videorecensione Volevo nascondermi Il film di Giorgio Diritti premiato alla Berlinale stava uscendo proprio quando è iniziato il lockdown, e ora avrà l’opportunità di una distribuzione ampia su scala nazionale.

La recensione | La videorecensione

Il film di Giorgio Diritti premiato alla Berlinale stava uscendo proprio quando è iniziato il lockdown, e ora avrà l’opportunità di una distribuzione ampia su scala nazionale. La recensione | La videorecensione Gretel e Hansel Il film horror di Oz Perkins è uscito a gennaio negli Stati Uniti, ed è stata una delle prime nuove uscite a scegliere di aspettare il ritorno in sala anziché arrivare direttamente in digitale.

Domani 20 agosto, inoltre, usciranno:

Siberia, il nuovo film di Abel Ferrara

Una sirena a Parigi, di Mathias Melzieu (la recensione)

Caleb , di Roberto D’Antona

, di Roberto D’Antona Il grande passo , di Antonio Padovan

, di Antonio Padovan Little Joe , di Jessica Hausner

, di Jessica Hausner Monos – Un gioco da ragazzi, di Alejandro Landes

Vi ricordiamo inoltre che oggi riapriranno i cinema della catena Arcadia, di cui siamo media partner. Questa sera noi saremo ad Arcadia Cinema di Melzo, in Sala Energia alle 21:00, per la proiezione di Inception di Christopher Nolan nei dieci anni dall’uscita in sala!