Fra la fine di giugno e l’inizio di luglio, Sacha Baron Cohen si è letteralmente scatenato e la nuova incursione nei panni di Borat conferma il trend.

Dopo essersi infiltrato a un comizio di estrema destra americana travestito da cantante bluegrass, dove si è esibito con una canzone dal testo decisamente razzista (ecco tutti i dettagli), è quasi riuscito a gabbare Rudolph Giuliani, popolarissimo ex sindaco di New York per il Partito Repubblicano dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 2001, con una finta intervista in un hotel di New York. Durante la chiacchierata del politico fatta con una – finta – giornalista Sacha Baron Cohen è arrivato a sorpresa in scena esibendo un look transgender composto da un bikini rosa glitterato, con i pizzi e sotto un top di rete traslucida.

Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Come specificato da The Wrap qualche settimana fa, questi stunt non avrebbero nulla a che vedere con dei nuovi episodi della serie di Showtime Who Is America?, per cui non c’è in programma una seconda stagione anche se Showtime ha sempre lasciato la porta aperta per Cohen, qualora dovesse un giorno cambiare idea.

Di cosa si tratta allora? Bella domanda.

E il nuovo video apparso su TikTok segnalato da NME non fa altro che solleticare ulteriormente la fantasia.

Nel filmato, possiamo difatti vedere Sacha Baron Cohen di nuovo nei panni di Borat Sagdiyev giornalista immaginario kazako creato dal comedian per la Tv e portato poi sul grande schermo nel 2006 col mockumentary Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, costato alla fu 20Th Century Fox solo 18 milioni di dollari per un incasso di 262 al box office di tutto il mondo.

Ecco il video:

Yes, this is Sasha Baron Cohen dressed as Borat. And yes, this video is from *this week* 👀🤯pic.twitter.com/tleN6LPPVD — BroBible (@BroBible) August 19, 2020

Dopo la release di Borat, Sacha Baron Cohen aveva spiegato che tornare a interpretarlo in un film sarebbe stato impossibile data la notorietà raggiunta dal personaggio.

Cosa si nasconde dietro questa nuova incursione della star nei panni del giornalista kazako?

Terremo gli occhi aperti per eventuali sviluppi.

