La lavorazione di, o meglio, la sua distribuzione, è stata molto travagliata fra acquisizioni multimiliardarie (l’affare Disney – Fox) e pandemie, tanto che il suo regista, Josh Boone, è contentissimo della riapertura dei cinema, perché così avrà finalmente modo di vedere…

Durante gli impegni stampa del cinecomic, il filmmaker ha scherzato con CB.com spiegando di aver avuto a che fare per talmente tanto tempo con The New Mutants da volersi prendere “una pausa” andando a vedere altro in sala, nello specifico il film di Christopher Nolan in arrivo la prossima settimana in Italia e in Europa e a inizio settembre negli Stati Uniti.

Andrò di sicuro a vedere Tenet un paio di volte. Ovviamente, prima o poi, andrò anche a vedere New Mutants ma ora come ora la mia attitudine è “No, per il momento l’ho già visto abbastanza volte”.

Dopo questa doverosa battuta che riassume, chiaramente, lo stress che sicuramente deve aver circondato l’uscita di un film che sarebbe dovuto arrivare un paio di anni fa, Josh Boone spiega cos’è che l’ha entusiasmato davvero di The New Mutants:

Ci sono davvero pochi cinefumetti che non hanno degli adulti come protagonisti. È come se tutti questi film fossero sempre interpretati da Robert Downey Jr. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo o qualche altro attore del genere. Sia chiaro: adoro quei film eh, ma a un certo punto della tua vita ti piace anche vedere dei film sui giovani che parlano di teenager alle prese con il diventare adulti. Cosa che abbiamo cercato di fare con questo film che è un po’ una pellicola vecchio stile alla John Hughes messa dentro a un film horror.

Josh Boone ha parlato anche delle difficoltà di dover confezionare un lungometraggio con ambizioni seriali che però non potranno avere effettivo seguito con l’acquisizione della 20Th century Fox da parte della Disney:

Ci sono ancora dei riferimenti all’universo degli X-Men della Fox. Abbiamo lavorato a questo film nel bel mezzo di circostanze davvero strane, fino alla fine delle riprese non sapevamo che ci sarebbe stata questa fusione. E pensavamo che sarebbe stato il primo film di una Trilogia che andava poi a uniersi ai film degli X-Men in puro stile Marvel Studios. Ma le cose sono andate come sono andate. Abbiamo dovuto fare un gran lavoro di montaggio, dovevamo essere sicuri di non lasciare troppe cose in sospeso.

Fra i collegamenti all’X-Men Universe c’era una scena in cui Ilyana si trovava in Russia, in un campo agricolo. La ragazza stava per finire sotto alle lame del mezzo che si occupava di arare il terreno, ma veniva salvata da suo fratello, Colosso.

La nuova sinossi ufficiale:

In questo terrificante film ricco d’azione basato sui fumetti Marvel, cinque giovani ragazzi dotati di poteri speciali vengono rinchiusi in un istituto segreto per essere sottoposti a trattamenti che, viene detto loro, li curerà dal pericolo che rappresentano per loro stessi e per gli altri. Sono Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni basandosi sulle paure altrui, Rahne Sinclair (Maisie Williams), che si trasforma nel lupo mannaro Wolfsbane, Sam Guthrie (Charlie Heaton), che, come Cannonball, può volare alla velocità del suono protetto da un campo di forza, Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e incanala il potere del sole, e Illyana Rasputin aka Magik (Anya Taylor-Joy). Sorella minore di Colossus, Magik viene protetta da un’armatura a suo piacimento e può brandire un’arma che amplifica le sue abilità psichiche e superumane. Invitati dalla dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga) a condividere le loro storie su quando si sono manifestati per la prima volta i loro poteri, i cinque “pazienti” si rendono conto di essere in una classe di persone chiamate mutanti, che storicamente sono sempre stati marginalizzati e temuti. Nel raccontare le storie delle loro origini, le loro memorie sembrano tramutarsi in terrificanti realtà. Presto, si interrogheranno su cosa sia reale e cosa non lo sia: diventa sempre più chiaro che l’istituto non è ciò che sembra. Ora la domanda è: perché sono tenuti prigionieri? E chi sta cercando di distruggerli?

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

I 20th Century Studios hanno sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione, assieme a Lauren Shuler Donner. Il regista Josh Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

Il film sarà nei cinema italiani dal 2 settembre.