ha vestito i panni di Big Dick Richie ine in, film rispettivamente arrivati in sala nel 2012 e nel 2015.

In una recente intervista People ha chiesto all’attore se fosse disposto a tornare in un eventuale terzo film su Magic Mike, ma Manganiello ha semplicemente risposto dicendo: “Sono in pensione”.

Nei due film l’attore ha condiviso lo schermo con il collega e amico Matt Bomer, attore con il quale ha mantenuto un buon rapporto anche dopo aver frequentato insieme la scuola di recitazione Carnegie Mellon University:

Parliamo sempre. Ho ricavato così tanto dal frequentare la scuola di recitazione, in termini di tecnica, ma la più grande cosa che ho ottenuto è il rapporto con i miei amici del settore. Una delle più grandi cose ottenute è Matt [Bomer]. Io e Matt siamo sempre in contatto, parliamo, ci aggiorniamo, andiamo a pranzo insieme.

Abbiamo visto l’attore in progetti come Rampage: Furia Animale, Ubriachi D’Amore, Stano, True Blood e Jay and Silent Bob Reboot. Prossimamente apparirà in progetti come il film Netflix L’Ultimo colpo di Mamma e Archenemy.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Magic Mike XXL:

Mike si è lasciato alle spalle la vita da spogliarellista ormai da tre anni. Anche gli altri “Re di Tampa” sono pronti a gettare la spugna, ma vogliono farlo a modo loro: dando vita ad un ultimo, incandescente spettacolo.