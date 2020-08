Qualche giorno fa, quando è uscito il programma ufficiale del DC FanDome , programma che è stato poi modificato considerato che l’evento online è stato suddiviso in due distinte giornate, abbiamo appreso l’ovvio, ovvero che uno dei panel in programma sarà dedicato alladi Justice League in arrivo su HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, nel 2021.

In quella sede avevamo ipotizzato che il nome di questa versione alternativa del cinecomic potesse essere proprio quello indicato nel titolo del panel virtuale, ovvero “The Snyder Cut of Justice League“.

A quanto pare potrebbe essere leggermente differente.

Già perché su Twitter è stato da poco inaugurato il profilo ufficiale del film, battezzato The Director’s Cut of Justice League.

Come potete constatare dal nostro screenshot qua sotto, la pagina è ovviamente autentica ed è dotata di “spunta blu” di verifica.

Anche se la conferma al 100% del nome arriverà sabato durante il DC FanDome, questo arrivato da Twitter è già un indizio di tutto rispetto.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Per scoprire tutti i dettagli del DC Fandome, vi invitiamo a prendere visione del nostro articolo nel quale sono riportati tutti gli orari (italiani) dei panel in programma, da Wonder Woman 1984 a The Batman, l’attesissima pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!