La Sony Pictures prosegue nello sviluppo di film sui personaggi Marvel di cui possiede i diritti di sfruttamento: oggi arriva la notizia cheavrebbe trovato un regista in, in trattative per dirigere la pellicola. Chandor, che ha diretto Triple Frontier, Margin Call e A Most Violent Year, non ha ancora firmato il contratto ma ci sono buone possibilità che lo faccia. Se tutto andasse in porto, si tratterebbe del primo blockbuster per Chandor, che tuttavia ha dimostrato di avere un certo talento per le scene d’azione.

Kraven il Cacciatore è sesto film live-action attivamente in sviluppo oltre a Venom 2, Morbius, Madame Web (diretto da S.K. Clarkson), Jackpot (con Marc Guggenheim alla sceneggiatura) e probabilmente Spider-Woman con Olivia Wilde alla regia. C’è poi il nuovo film di Spider-Man, le cui riprese si terranno quest’inverno.

A produrre il film Matt Tolmach insieme ad Avi Arad, la sceneggiatura è stata scritta da Art Marcum e Matt Holloway (che succedono a Richard Wenk).

Noto anche con il nome di Sergei Kravinoff, Kraven il Cacciatore è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno, nonché fratellastro di Camaleonte. Il personaggio ottiene i suoi poteri animaleschi grazie ad una pozione trovata in Africa durante uno dei suoi molteplici viaggi.

Fonte: Deadline