Secondo quanto riportato da Deadline (Atypical, Escape Room, Alex Strangelove) e(Little Voice, The Social Ones) sarebbero entrati ufficialmente a far parte del cast di, adattamento targato Universal Pictures del celebre musical realizzato da Benj Pasek e Justin Paul.

Dodani vestirà i panni di Jared, intraprendente amico di famiglia di Evan, mentre Ryan sarà Connor, un liceale con una vita travagliata e catalizzatore della trama dell’opera.

Steven Levenson, che ha già lavorato al musical scrivendo il libretto, ha fornito la sceneggiatura del lungometraggio. Stephen Chbosky sarà invece il regista.

Marc Platt e Adam Siegel produrranno la pellicola attraverso la Marc Platt Productions. Sara Scott e Lexi Barta supervisioneranno il progetto per la Universal.

Nik Dodani è apparso negli ultimi anni nella serie Netflix Atypical e anche in film come Alex Strangelove e Escape Room.

Colton Ryan è apparso invece negli ultimi mesi nella serie tv targata AppleTv+ Little Voice e anche in film come Uncle Frank, Adam e The Social Ones.



Cosa ne pensate di questo casting dell’adattamento cinematografico di Dear Evan Hansen? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!