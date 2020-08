Era la fine di novembre del 2019 e, l’indimenticabile Pinguino di Batman Returns, aveva modo di commentare, durante gli impegni stampa diin quel di Cabo, il casting di Colin Farrell come Oswald Cobblepot in The Batman di Matt Reeves.

In quella sede DeVito, che con Farrell ha collaborato abbastanza di recente in Dumbo di Tim Burton, spiegava:

Colin è un bravissimo attore ed è un mio buon amico. Lo conosco da anni e penso che farà un ottimo lavoro nei panni di Pinguino. Sarà davvero interessante osservare il suo approccio al personaggio.

Durante le attività press su Zoom per L’Unico e Insuperabile Ivan, il film Disney+ in arrivo a settembre sulla piattaforma, l’attore è tornato a discutere della cosa in un’intervista con Collider (via CB.com) ribadendo, sostanzialmente, la stessa cosa:

Non ci parlo da quella volta [Dumbo, ndr.], ma non vedo davvero l’ora. Penso che a prescindere da tutto sarà grandioso perché è un grande attore. L’unica cosa di cui dovrà preoccuparsi è che Oswald Cobblepot verrà a trovarlo a casa [DeVito fa un grugnito in stile Pinguino, ndr.].

Le riprese di The Batman ripartiranno a settembre (ecco tutti i dettagli).

Qua sotto potete vedere o rivedere il trailer del film diffuso in occasione del DC FanDome:

Ecco il primo teaser trailer di The Batman!Tutti gli aggiornamenti e le notizie su The Batman e gli altri film presentati al DC FanDome: Hall of Heroes sono disponibili qui – > https://wp.me/p4QaMB-1Rje Pubblicato da BadTaste.it su Sabato 22 agosto 2020

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Cosa ne pensate di questo primo trailer di The Batman mostrato al DC FanDome? Ditecelo nei commenti!