Secondo quanto riportato da Deadline la Project X Entertainment avrebbe acquisito i diritti di, la classica commediaarrivata prima in sala nel 1963 (che aveva per protagonista a Jerry Lewis) e poi nel 1996 con il remake intitolatoche aveva per protagonista Eddie Murphy.

Ancora nessun regista o sceneggiatore risulta collegato a questo nuovo progetto.

Ricordiamo che la Project X Entertainment si sta occupando anche della produzione del quinto capitolo di Scream. Il remake con Eddie Murphy ha generato anche un sequel, La Famiglia del Professore Matto, uscito nelle sale nel 2000.

Qua sotto potete leggere la sinossi di nel film originale con Jerry Lewis:

Un timido e miope professore di chimica, che inventa una pozione magica in grado di trasformarlo in un suadente e bellissimo Romeo. Il gioco del dottor Jekyll e mister Hyde va a gonfie vele, fino a quando il portentoso miscuglio non comincia a fare effetto nei momenti più imbarazzanti, e il professore inizia ad avere spassosissimi sintomi del suo sdoppiamento di personalità.

