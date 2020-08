, il nuovo film di, uscirà domani nei cinema italiani e la prossima settimana in quelli statunitensi.

Vi abbiamo già parlato delle richieste della Warner Bros ai cinema americani, dalla percentuale degli incassi che verrà trattenuta alla lunga tenitura minima richiesta (trovate tutti i dettagli in questo articolo).

Variety pubblica ora un aggiornamento relativo al circuito dei drive-in, un settore che, con i cinema chiusi in buona parte degli Stati Uniti e le necessità di distanziamento sociale, ha visto inevitabilmente crescere la propria popolarità.

Stando a quanto pubblicato dal magazine, Tenet potrà sì venire proiettato nei drive-in, ma solo in quelle città in cui sono operativi anche i tradizionali cinema al chiuso. Una decisione che, dato l’andamento decisamente fluido della pandemia, potrebbe in ogni caso cambiare “in corso d’opera” consentendo a quei drive-in situati in zone in cui i cinema non hanno ancora riaperto di proporre il lungometraggio.

La ratio di questo divieto è, stando alle informazioni apprese dagli esercenti, collegata al desiderio di mantenere la segretezza circa la trama e le svolte narrative della pellicola. Una mossa che, comunque, ha spiazzato svariati gestori di cinema, convinti che lo studio sarebbe comunque stato intenzionato a proporre Tenet sul maggior numero di schermi possibile.

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures in Italia il 26 agosto.