Stiamo girando il secondo film. Non vogliamo chiamarlo sequel perché è davvero diverso. Una delle cose a cui devi più prestare attenzione e di non compensare troppo. Vogliamo sempre provare a superare quello che abbiamo fatto in precedenza e renderlo migliore, interessante, più eccitante pur mantenendo il sapore del primo. L’asticella è alta ma non puoi permetterti di essere intimidito da quella da compensare in maniera eccessiva. Immagino sia questa la cosa più complicata.

Io e Patty Jenkins non sappiamo cosa accadrà in futuro, perché non sappiamo che strada potrebbe prendere. Voleva essere sicura di avere un personaggio in un universo autonomo in modo da poter continuare con quello senza dover intrecciare le storie di altri personaggi che potrebbero influenzare altri film. Volevamo solo assicurarci di poter affrontare i temi di quello specifico personaggio[…]. Tutti gli eventi di questo film si svolgono prima di Justice League e prima di L’Uomo d’Acciaio. Quindi lo puoi considerare un film standalone perché quegli aspetti non sono rilevanti [..].