Un nuovo progetto targato Netflix per. Secondo quanto riportato da Deadline l’attore sarà infatti il protagonista di, una nuova commedia che sarà scritta da(Big Fish) insieme allo stesso Reynolds.

Reynolds e August hanno già collaborato insieme nel film del 2007 The Nines. Reynolds (tramite la Maximum Effort) e August saranno anche i produttori esecutivi del progetto. I dettagli sulla trama del lungometraggio rimangono ancora celati.

Tra i lavori di August come sceneggiatore troviamo molti progetti tra cui Big Fish di Tim Burton, La Fabbrica di Cioccolato, La Sposa Cadavere, Titan A.E., Aladdin (2019), Charlie’s Angels – Più che mai e Dark Shadows.

Reynolds è apparso invece ultimamente nel film Netflix 6 Underground e presto lo vedremo anche al fianco di Dwayne Johnson e Gal Gadot in Red Notice, film di Rawson Marshall Thurber-directed sempre targato Netflix. Prossimamente sarà sul grande schermo in Free Guy – Eroe per Gioco e anche nel sequel di Come ti Ammazzo il Bodyguard sempre al fianco di Samuel L. Jackson.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Reynolds diretto da John August? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!